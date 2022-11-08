В Кузбассе 58-летнюю автомобилистку будут судить за смертельное ДТП

Последствия аварии. Фото: ГУ МВД по Кемервоской области

В Киселевске перед судом предстанет автомобилистка, которая под воздействием сильнодействующего психотропного вещества совершила смертельную аварию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло в августе 2021 года на улице Ленина. Женщина за рулем «Пежо 4007» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2107. Водителя отечественного автомобиля доставили в больницу, где спустя полтора месяца он скончался.

Следствием установлено, что перед тем как сесть за руль женщина приняла лекарство, в составе которого есть сильнодействующее психотропное вещество.

Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении горожанки, направлено для рассмотрения в суд. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, родственники погибшего мужчины заявили гражданский иск на возмещение морального вреда в размере 1,5 млн рублей.