В Кузбассе рецидивист избил и ограбил 72-летнюю пенсионерку в ее собственной квартире

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе перед судом предстанет 45-летний мужчина, который избил пенсионерку и похитил у нее деньги и ценности на сумму более 600 000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в августе этого года. 72-летняя горожанка затеяла ремонт в квартире и наняла для этого работника, контакты которого увидела в объявлении у подъезда. О подрядчике она не знала ничего, кроме имени. Оказалось, что мужчина - рецидивист и намерения у него не очень хорошие. Однажды он пришел к пенсионерке, ударил ее по голове стеклянной бутылкой и, угрожая отверткой, потребовал деньги, золотые украшения и гаджеты. После этого он связал женщину скотчем и скрылся. Общая сумма причиненного ущерба составила более 600 000 рублей.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность налетчика и выяснили, что он мог уехать на такси в Кемерово. В регионе был введен план «Перехват», и вскоре инспекторы ГИБДД задержали автомобиль с подозреваемым на въезде в областной центр. У мужчины при себе были вещи, принадлежащие пенсионерке: деньги (420 000 рублей), золотые украшения, мобильный телефон и планшетный компьютер. Задержанный стал фигурантом уголовного дела и на время следствия был заключен под стражу.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина заране спланировал нападение на хозяйку. Он знал, что женщина собирается покупать стройматериалы, и поэтому рассчитывал, что у нее будет большая сумма денег.

Сейчас уголовное дело передано в суд.