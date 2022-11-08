Утром 8 ноября в Кузбассе произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали сейсмостанции Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: https://asgsr.ru

По данным оперативной сводки, сейсмособытие произошло в 06:17 в точке с координатами 54.73 широты и 86.52 долготы. Это в Крапивинском муниципальном округе. Магнитуда землетрясения составила 2,6, а интенсивность в эпицентре - 2,8 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер. Оно обозначено как earthquake — «землетрясение».