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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 1:54

В Кузбассе произошло землетрясение

Анастасия СЕРГЕЕВА

Утром 8 ноября в Кузбассе произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали сейсмостанции Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: https://asgsr.ru

Фото: https://asgsr.ru

По данным оперативной сводки, сейсмособытие произошло в 06:17 в точке с координатами 54.73 широты и 86.52 долготы. Это в Крапивинском муниципальном округе. Магнитуда землетрясения составила 2,6, а интенсивность в эпицентре - 2,8 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер. Оно обозначено как earthquake — «землетрясение».