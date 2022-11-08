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НовостиОбщество8 ноября 2022 3:15

Кемеровчанин пожаловался, что ребенок оказался в больнице из-за халатного отношения врача

Маленького пациента несколько раз выписывали, несмотря на то, что он был нездоров
Полина ГАНИЧКИНА
Ребенок находится в инфекционной больнице

Ребенок находится в инфекционной больнице

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Кемерова разместил обращение на цифровой платформе «Кузбасс-Онлайн» с жалобой на поликлинику им. Ю.А. Атаманова на Лесной Поляне. По его словам, врач-педиатр халатно отнесся к состоянию пациента и выписал его с больничного. В результате ребенок оказался в инфекционной больнице из-за осложнений.

Мужчина отмечает, что ответственности с себя как родителя не снимает, но по отношению к действиям врача и поликлиники в целом требует провести проверку.