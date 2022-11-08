Кемеровчанин пожаловался, что ребенок оказался в больнице из-за халатного отношения врача

Ребенок находится в инфекционной больнице Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Кемерова разместил обращение на цифровой платформе «Кузбасс-Онлайн» с жалобой на поликлинику им. Ю.А. Атаманова на Лесной Поляне. По его словам, врач-педиатр халатно отнесся к состоянию пациента и выписал его с больничного. В результате ребенок оказался в инфекционной больнице из-за осложнений.

Мужчина отмечает, что ответственности с себя как родителя не снимает, но по отношению к действиям врача и поликлиники в целом требует провести проверку.