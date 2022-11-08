Житель Новокузнецка получил крупный штраф за ложное минирование торгового центра

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке вынесен приговор 41-летнему генеральному директору строительной организации, который обвинялся в ложном минировании. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию Новокузнецка поступила информация о том, что неизвестный сообщил о минировании крупного торгового центра. Здание было обследовано и данные не подтвердились. Полиция совместно с оперативниками управления ФСБ нашли хулигана. Им оказался житель Новокузнецка, работающий генеральным директором строительной организации. Мужчина пояснил, что совершил этот необдуманный звонок, будучи сильно пьяным.

Суд признал новокузнечанина виновным и назначил ему штраф в размере 120 тысяч рублей.