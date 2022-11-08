Жители Междуреченска возмущены: неизвестные испортили надгробия на местном кладбище

Фото: Группа ВКонтакте «Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]»

Более трехсот гневных комментариев набрал пост жителя Междуреченска в соцсетях, в котором он демонстрирует последствия вандализма: несколько памятников на местном кладбище опрокинуты, фото на надгробиях закрашены краской, нанесены неприглядные рисунки и написаны названия известной в городе похоронной службы.

Жители гадают, кто мог совершить такой циничный поступок: конкуренты похоронной компании или простые уличные хулиганы.

Тем не менее, горожане обратились в полицию и рассчитывают, что вандалов ждет справедливое наказание.