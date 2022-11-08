1565 человек подали заявки в волонтерский корпус Игр «Дети Азии» Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поделился в телеграм-канале, что почти за месяц стать добровольцами в организации Игр пожелали более 1500 человек из 41 региона России и зарубежных стран: Омана и Ирака.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» - соревнования для детей в возрасте до 16 лет - пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кузбассе.

Глава региона отметил, что в сибирском регионе впервые будет проходить настолько масштабное спортивное событие. Однако мы полностью готовы к проведению мероприятия: как в техническом оснащении, спортивной и транспортной инфраструктурах, так и в вопросах комфортного размещения делегаций.