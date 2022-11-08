Мэр Новокузнецка анонсировал выступление известных российских фигуристов на Арене кузнецких металлургов

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

В здании отремонтированной Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке состоится ледовое шоу с участием известных российских фигуристов. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в телеграм-канале.

Выступление запланировано на конец декабря - к этому моменту реконструкция Арены должна быть завершена.

На данный момент, по словам мэра, ремонт находится в финальной стадии. Уложен асфальт вокруг малой ледовой арены, спортплощадок, футбольного стадиона, входного узла у территории касс. Восстановлен тротуар со стороны проспекта Строителей, нанесена разметка на парковке для автомобилей. Также оборудованы лестницы для входа в малую Арену, устанавливается ограждение по периметру спорткомплекса. Кассовые зоны готовы на 99%, также проведена уборка здания и окон. На этой неделе рабочим предстоит устранить все дефекты на фасаде и завершить работы по подсветке букв.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Внутри Арены Кузнецких Металлургов сейчас идет подключение к трансформаторам хладомашин, осушителей, мощных насосов, клининговые работы на чаше, настройка систем вентиляции, окраска и другие завершающие работы.