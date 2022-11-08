Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей быть более внимательными

Погодные условия не снимают ответственности за нарушение ПДД Фото: Павел МАРТИНЧИК

ГИБДД Кузбасса перечислило самые частые нарушения ПДД в данное время года - инспекторы призывают водителей уделить особое внимание данным пунктам для сохранения безопасности.

Госномера должны быть читаемыми - по закону, таковыми они считаются, если все буквы и цифры можно прочесть с расстояния 20 метров в темное время суток. Дождь, снег и грязь не снимают с водителя ответственность за нечитаемые номера - за нарушение штраф 500 рублей.

Внешние световые приборы должны быть чистыми - в противном случае, водителя ждет штраф в размере 500 рублей за административное правонарушение.

Госавтоинспекторы советуют всегда иметь с собой салфетки и воду, периодически следить за чистотой фар и стекол, читаемостью госномера. Мыть нужно не только стекла, но и автомобиль целиком - это важно не только для эстетики: чистый автомобиль лучше видно в потоке.

Не забывайте, что от этого зависит ваша безопасность.