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НовостиЭкономика8 ноября 2022 7:07

В Междуреченске за три года чистую воду получили более 1300 человек

В районе Чебал-Су проведено центральное водоснабжение
Полина ГАНИЧКИНА
Более 1300 жителей Междуреченска обеспечены центральным водоснабжением

Более 1300 жителей Междуреченска обеспечены центральным водоснабжением

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три года «Междуреченский водоканал» обеспечил чистой питьевой водой более 1300 жителей города: 440 жилых дома, школу, детский сад и Дом культуры.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в телеграмм-канале отметил, что строительство и ремонт водопроводных систем - приоритетное направление муниципалитетов, так как от наличия чистой питьевой воды зависит здоровье горожан.

С 2020 года в Междуреченске было построено девять километров трубопровода, на что было потрачено 17,4 млн рублей, а во всем Кузбассе - 118 километров водопроводных сетей.

На работы выделено 1,2 млрд рублей.