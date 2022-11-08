В Междуреченске за три года чистую воду получили более 1300 человек

Более 1300 жителей Междуреченска обеспечены центральным водоснабжением Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три года «Междуреченский водоканал» обеспечил чистой питьевой водой более 1300 жителей города: 440 жилых дома, школу, детский сад и Дом культуры.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в телеграмм-канале отметил, что строительство и ремонт водопроводных систем - приоритетное направление муниципалитетов, так как от наличия чистой питьевой воды зависит здоровье горожан.

С 2020 года в Междуреченске было построено девять километров трубопровода, на что было потрачено 17,4 млн рублей, а во всем Кузбассе - 118 километров водопроводных сетей.

На работы выделено 1,2 млрд рублей.