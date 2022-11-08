Областная детская клиническая больница прокомментировала жалобу кемеровчанина на поликлинику на Лесной поляне

Областная детская клиническая больница прокомментировала жалобу кемеровчанина Фото: Группа ВКонтакте «Одкб Гауз»

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Кемерово» писала, что через цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн» горожанин пожаловался на халатность врачей поликлиники, из-за чего его ребенок оказался в инфекционной больнице с острой ангиной. Мужчина потребовал провести проверку в учреждении.

Пресс-служба Областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова (ОДКБ Гауз), к которой относится поликлиника «Лесная поляна», пояснила, что с 12 по 21 октября пациент следовал назначенной тактике лечения, после чего был выписан на основании результатов исследования и отсутствия жалоб. Вчера пациент обратился в другую медицинскую организацию, и показаний для госпитализации выявлено не было.

- 8 ноября законный представитель и пациент приглашены на консультацию к заведующему поликлиникой «Лесная поляна, - заявили в ОДКБ Гауз.