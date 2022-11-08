В Кузбассе рецидивист совершил разбой при помощи кроссовка

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе будут судить мужчину, который совершил кражу в продуктовом магазине, а потом угрожал охранникам кроссовком – те в темноте приняли обувь за оружие. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пьяный мужчина возвращался ночью от друга домой. Проходя мимо продуктового магазина, он кирпичом разбил окно, забрался внутрь и украл два пакета с алкоголем и сигаретами. К слову, ранее мужчина уже шесть раз был судим за кражи. В магазине сработала сигнализация и на место прибыли работники частной охранной организации. Тогда мужчина достал из-под брючного ремня кроссовок, который вечером забрал из обувной мастерской, и стал угрожать, что сейчас начнет стрелять. В темноте охранники не разглядели предмет в руках преступника, и восприняли угрозу как реальную. Мужчина воспользовался этим и поспешил скрыться, охранники стали его преследовать. В итоге злоумышленник споткнулся, упал и был задержан. На него завели уголовное дело по статье о разбое. Сейчас оно передано в суд.