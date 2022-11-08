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НовостиСпорт8 ноября 2022 8:27

Сборная Кузбасса завоевала бронзу на Кубке России по баскетболу среди глухих спортсменов

Новокузнецкая команда заняла третье место на соревнованиях в Челябинске
Полина ГАНИЧКИНА
Фото: Пресс-служба Администрации Новокузнецка

Фото: Пресс-служба Администрации Новокузнецка

Спортсмены из Новокузнецка привезли из Челябинска бронзовые медали: соревнование для команды во главе с тренером Кириллом Николаевичем Каркавиным завершилось удачно.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграмм-канале поздравил спортсменов и пожелал дальнейших успехов.

В составе команды один МС международного класса, пять КМС и три спортсмена с 1 юношеским разрядом:

Игорь Митюков, Владислав Алтунин, Алексей Болотов, Николай Черепанов, Вадим Кравцов, Дмитрий Попов, Даниил Бунаков, Тихон Шульженко, Евгений Теков.