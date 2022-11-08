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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:57

В Кемерове 9 ноября пройдут массовые проверки на дорогах

В среду в первой половине дня водителей ожидают рейды Госавтоинспекции Кемерова
Полина ГАНИЧКИНА
В Кемерове в среду пройдут массовые проверки на дорогах

В Кемерове в среду пройдут массовые проверки на дорогах

Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовые проверки на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров пройдут около образовательных учреждений по всему городу.

Инспекторы ГИБДД удостоверятся, что водители соблюдают правила перевозки детей: до 12 лет на переднем и до семи лет на заднем сиденье ребенок обязан находиться в специальном автокресле. За нарушение этого правила полагается штраф 3000 рублей.

Правоохранители призывают внимательно относиться к безопасности детей и соблюдать правила дорожного движения.