В Кемерове 9 ноября пройдут массовые проверки на дорогах

В Кемерове в среду пройдут массовые проверки на дорогах Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовые проверки на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров пройдут около образовательных учреждений по всему городу.

Инспекторы ГИБДД удостоверятся, что водители соблюдают правила перевозки детей: до 12 лет на переднем и до семи лет на заднем сиденье ребенок обязан находиться в специальном автокресле. За нарушение этого правила полагается штраф 3000 рублей.

Правоохранители призывают внимательно относиться к безопасности детей и соблюдать правила дорожного движения.