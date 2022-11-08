Сотрудникам хлебокомбината в Кузбассе выплатили зарплаты спустя год Фото: Артем КИЛЬКИН

С августа 2021 года 206 сотрудников хлебокомбината в Ленинске-Кузнецком перестали получать зарплату, а в марте 2022 года предприятие объявило себя банкротом и закрылось.

Против генерального директора компании было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Также, по поручению областной прокуратуры, организации назначен административный штраф в размере 73 тысяч рублей и обязательство выплатить все задолженности перед сотрудниками.

На сегодняшний день все сотрудники хлебокомбината получили положенные выплаты.