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НовостиОбщество8 ноября 2022 9:30

Сотрудникам хлебокомбината в Кузбассе выплатили зарплаты спустя год

Долги по зарплате составляли 14 миллионов рублей.
Полина ГАНИЧКИНА
Сотрудникам хлебокомбината в Кузбассе выплатили зарплаты спустя год

Сотрудникам хлебокомбината в Кузбассе выплатили зарплаты спустя год

Фото: Артем КИЛЬКИН

С августа 2021 года 206 сотрудников хлебокомбината в Ленинске-Кузнецком перестали получать зарплату, а в марте 2022 года предприятие объявило себя банкротом и закрылось.

Против генерального директора компании было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Также, по поручению областной прокуратуры, организации назначен административный штраф в размере 73 тысяч рублей и обязательство выплатить все задолженности перед сотрудниками.

На сегодняшний день все сотрудники хлебокомбината получили положенные выплаты.