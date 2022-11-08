Власти Кемерова рассказали о ходе выкупа недвижимости и участков в заискитимской части города

Участки и недвижимость вдоль улицы Соборная выкуплены на 77% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всего подписано 453 соглашения о выкупе: 433 семьи уже получили выплаты на свои счета (37 из них за последнюю неделю), 257 семей приобрели новое жилье: 93% на вторичном рынке, 7% в новостройках.

Выкуп участков и недвижимости вокруг улиц Соборная, Гагарина, Сибиряков-Гвардейцев, Тухачевского и Искитимской набережной выполнен не меньше чем на 50% вдоль каждой улицы.

Только за последнюю неделю были приобретены 28 объектов. Пока жители переселяются в новое жилье, начинается демонтаж построек.

Напоминаем, что на берегу Искитимки планируется построить современную насосную станцию, которая будет обслуживать тепломагистрали некоторых микрорайонов. Подготовительные строительные работы уже начались.