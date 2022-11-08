Культурная инфраструктура для жителей Кузбасса становится все шире и современней

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

За последний год в Кузбассе особое внимание уделяется сфере культуры: капитальный ремонт, реконструкция и возведение 14 объектов культуры для жителей региона делает жизнь горожан более комфортной и насыщенной.

Так, благодаря госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» в Киселевске открылся современный и технологичный 5D-кинотеатр на семь мест.

В рамках нацпроекта «Культура» в Новокузнецке отреставрирован кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке, в котором сейчас располагается Театр кукол «Сказ» - площадью в пять раз больше, чем до реконструкции. Также отремонтированы и улучшены три детских школы искусств: в Кемерове, Прокопьевске и Юрге.

После двухлетнего капитального ремонта открылся Гурьевский краеведческий музей с новыми выставочными залами. Посещаемость музея выросла в два раза всего за 4 месяца текущего года.

Обновленные по современным «модельным» стандартам библиотеки становятся функциональным культурным и просветительским центром: теперь там могут проводиться тематические встречи, фестивали и мастер-классы.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» за три года в области начали свою работу 18 модельных библиотек.

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Фото: Администрация Правительства Кузбасса