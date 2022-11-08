Кузбассовцев приглашают присоединиться к акции «Час без света»

Выключив свет в День энергосбережения, все участники акции помогут снизить расход электроэнергии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Каждый год 11 ноября в Российской Федерации отмечается памятная дата экологического календаря - Международный День энергосбережения. Она учреждена для привлечения внимания людей к неконтролируемому потреблению ресурсов планеты, поскольку в обществе при активном использовании разнообразных гаджетов и электроприборов наблюдается рост расхода электроэнергии.

Данный праздник не относится к какой-то профессии, поэтому, его может отметить любой желающий, кто не может равнодушно относиться к проблеме.

В рамках Международного Дня энергосбережения 11 ноября с 20:00 до 21:00 в Кузбассе впервые пройдет энергосберегающая акция «Час без света».

Жителей региона приглашают принять участие в мероприятии, направленном на формирование энергосберегающего поведения, и в установленное время на один час потушить свет в жилых помещениях и офисах.

Если нет возможности отказаться в это время от электричества совсем, то достаточно не оставлять зарядное устройство в розетке (без подключенного телефона устройство потребляет электроэнергию), выключать свет, выходя из комнаты, не давать «спать» компьютерам и ноутбукам.

Постоянный процесс потребления энергии в огромных количествах приводит к исчезновению невосполнимых природных ресурсов, загрязнению окружающей среды. День энергосбережения – это отличный повод ещё раз вспомнить об энергоэффективных технологиях, о важности использования возобновляемых источников энергии, о способах энергосбережения дома и в офисе.

А также применить полученные знания на практике. Если вы выключаете лишний свет, не оставляете включенными зарядные устройства и используете энергосберегающие лампочки, то тем самым вносите свой вклад в экономию электроэнергии каждый день, а не только в ходе акции.