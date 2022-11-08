Кузбассовцы перевели более 5 миллионов рублей для оказания помощи военнослужащим

Фото: Телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Многие жители региона близко к сердцу восприняли происходящие события, хотят проявить соучастие и оказать посильную поддержку нашим бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

В связи с многочисленными обращениями новокузнечан в городе была объявлена акция "Своих не бросаем!"и в начале октября открыт общегородской специальный расчетный счет для поддержки мобилизованных.

Сейчас на нем, как сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, собрано более пяти миллионов рублей.

Решением общественного наблюдательного совета счета в октябре на сумму 1 миллион 276 тысяч 888 были приобретены военные бинокли, прицелы и радиостанции, которые переданы в подразделения, куда направлены кузбассовцы.