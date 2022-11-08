От сахара до бензопил: мобилизованным кузбассовцам помогают обустроить быт

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

К находящимся на боевом слаживании в юргинской военной части прибыл ценный груз из Новокузнецка.

Как рассказал в социальных сетях глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов, к нему обратился горожанин, призванный для участия в специальной военной операции. Он попросил помочь солдатам в получении инструментов для палаточного городка. Администрация города связалась с командованием части и уточнила, что еще необходимо для обустройства быта мобилизованных. В результате в рамках акции "Своих не бросаем!" были закуплены чайники, топоры, бензопилы, теплые носки, рации, газовые плиты, сахар, кофе, баллоны, фонари, газогенераторы и другие вещи. Все они уже доставлены в Юргу.

Напомним, что ситуация с обеспечением мобилизованных в этом учебном центре находится на личном контроле губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.