Глава МВД России представил кузбасским полицейским нового начальника

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Им стал генерал-майор Геннадий Корниенко.

Во вторник, 8 ноября министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя ведомства в регионе.

- Назначение для меня является большой честью, серьезной ответственностью и стимулом служению на благо нашей страны и Кемеровской области. Заверяю вас, что приложу весь имеющийся свой профессиональный опыт, знания для обеспечения правопорядка и защиты интересов кузбассовцев. Считаю, что кадровый потенциал ГУ МВД России по Кемеровской области позволит должным образом эффективно незамедлительно выполнять поставленные вами задачи. Спасибо за оказанное доверие», - сказал Геннадий Корниенко.

Новый начальник ГУ МВД России по Кемеровской области в начале службы продолжительный период работал оперуполномоченным, затем занимал различные руководящие должности, в том числе на региональном уровне.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что работа дальше предстоит масштабная, и обозначил ряд основных задач, которые требуют решения:

- В числе неизменных приоритетов - повышение результативности установления виновных лиц. По отдельным направлениям необходимо наращивать усилия. Активнее задействовать возможности оперативных, следственных и других подразделений. В том числе для восстановления прав пострадавших от имущественных посягательств: грабежей, квартирных краж, хищений, совершенных с применением IT-технологий.

Принявший участие в мероприятии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил:

- В Кузбассе создан прекрасный коллектив, мы уже познакомились с Геннадием Ивановичем, у него прекрасный послужной список, поэтому нет никаких сомнений, что мы сработаемся и продолжим начатое дело по укреплению порядка на территории региона.