В Кузбассе молодой автолюбитель сбил ребенка на тротуаре

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке будут судить 20-летнего водителя, который сбил и тяжело травмировал ребенка. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла этим летом. Водитель автомобиля «Хонда Аккорд» сильно разогнался и поздно заметил машину, которая остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину. Чтобы не сбить человека, водитель резко повернул в сторону и съехал на обочину, где сначала наехал на дорожный знак, а потом на 13-летнего мальчика. Ребенок в это время находился на тротуаре, он только слез с велосипеда и ждал, когда все автомобили остановятся, чтобы перейти через дорогу. В результате ДТП мальчик получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. На водителя «Хонды» завели уголовное дело.

В настоящее время материалы направлены на рассмотрение в Куйбышевский районный суд. Автовладельцу грозит до двух лет лишения свободы.