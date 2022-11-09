В Кузбассе экс-директор турфирмы получила 5,5 года колонии за мошенничество

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе бывшая директор турфирмы приговорена к 5,5 годам лишения свободы за обман более ста клиентов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

39-летняя начальница знала, что все туроператоры расторгли с ее фирмой договоры о сотрудничестве, но не сказала об этом ни сотрудникам, ни клиентам и продолжила продавать путевки. В итоге люди оплатили поездки, однако отправиться на отдых не смогли. Кроме того, как оказалось, женщина уговорила некоторых клиентов одолжить ей деньги под высокие проценты, но так и не вернула их. В итоге в полицию поступили десятки заявлений от обманутых горожан.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела о мошенничества. Следователи установили причастность новокузнечанки к совершению 90 мошенничеств, потерпевшими по которым признаны 106 человек. Общая сумма причиненного ущерба составила 10,8 млн рублей.

Суд признал бывшую директора турфирмы виновной и приговорил к 5,5 годам исправительной колонии общего режима. Также женщину обязали возместить причиненный ущерб.