Кемеровчанка возмущена пробками на ФПК из-за сломанного светофора

Неисправный светофор замедлил движение на несколько дней Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Эмоциональным постом дело не закончилось: женщина обратилась с жалобой в вышестоящие инстанции.

Это произошло из-за неисправного светофора на пересечении улиц Юрия Двужильного и проспекта Молодежного около железнодорожного переезда и длится уже несколько дней - на сломанном светофоре всегда горит красный запрещающий сигнал. Соответственно, выезд с одной из сторон перекрестка стал невозможен всему потоку.

Ответом на запрос в «Кемдор» и РЖД она осталась недовольна, а вот мэрия среагировала оперативно: решить проблему и отремонтировать дорожное оборудование пообещали в течение двух дней.