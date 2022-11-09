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НовостиОбщество9 ноября 2022 2:48

Кемеровчанка возмущена пробками на ФПК из-за сломанного светофора

Жительница города пожаловалась в соцсетях на «дикие пробки»
Полина ГАНИЧКИНА
Неисправный светофор замедлил движение на несколько дней

Неисправный светофор замедлил движение на несколько дней

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Эмоциональным постом дело не закончилось: женщина обратилась с жалобой в вышестоящие инстанции.

Это произошло из-за неисправного светофора на пересечении улиц Юрия Двужильного и проспекта Молодежного около железнодорожного переезда и длится уже несколько дней - на сломанном светофоре всегда горит красный запрещающий сигнал. Соответственно, выезд с одной из сторон перекрестка стал невозможен всему потоку.

Ответом на запрос в «Кемдор» и РЖД она осталась недовольна, а вот мэрия среагировала оперативно: решить проблему и отремонтировать дорожное оборудование пообещали в течение двух дней.