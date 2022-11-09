10 ноября в Кемерове состоятся выборы нового мэра города

Фото: Пресс-служба Администрации города Кемерово

На собрании состоится выбор кандидата на должность мэра города.

Сейчас обязанности врио мэра исполняет бывший первый заместитель Ильи Середюка Дмитрий Анисимов - его кандидатура в том числе выдвинута на пост.

На место главы административного центра Кузбасса претендуют еще минимум четыре человека: депутаты Горсовета Алексей Помошников и Максим Неволин, бывший телеведущий Александр Смирнов.

К слову, с 2019 года глава города избирается административными органами, а не через общественное голосование, как раньше.