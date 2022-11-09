В Кемерове нетрезвая девушка разбила дверь в магазин урной для мусора

Фото: телеграм-канал «Кемерово|События|Подслушано»

Инцидент произошел 8 ноября, когда 27-летняя горожанка пыталась сломать дверь здания с помощью металлической урны для мусора.

Девушку остановили сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что это местная жительница, которая находится в состоянии алкогольного опьянения и, к тому же, имеет судимость.

Помимо повреждений имущества магазина, горожанка нарушила общественный порядок тем, что шумела и рассыпала весь мусор прямо на крыльце здания.

Нарушительница закона задержана и передана в полицию для дальнейших разбирательств.