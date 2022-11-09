Кузбасс отстает от нормы по количеству снега

Постоянный снежный покров установится во второй половине ноября

Обычно в этих числах в городе уже лежит снег, однако в этом году постоянного снежного покрова жители еще не видели: если осадки и есть, они исчезают спустя пару часов.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра пояснили, что хоть и идет небольшое «отставание от нормы», это никак не повлияет на температуру и количество осадков зимой.

Причиной того, что снежный покров не устанавливается, являются погодные изменения: из-за нулевой средней температуры снег просто не успевает задержаться. Даже в горах снежный покров ниже нормы - сейчас он около 12 сантиметров.

Синоптики прогнозируют, что постоянный снежный покров установится в Кузбассе во второй половине ноября.