Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 4:39

Кузбасс отстает от нормы по количеству снега

Кемеровчане обеспокоены слишком теплым началом зимы
Полина ГАНИЧКИНА
Постоянный снежный покров установится во второй половине ноября

Постоянный снежный покров установится во второй половине ноября

Обычно в этих числах в городе уже лежит снег, однако в этом году постоянного снежного покрова жители еще не видели: если осадки и есть, они исчезают спустя пару часов.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра пояснили, что хоть и идет небольшое «отставание от нормы», это никак не повлияет на температуру и количество осадков зимой.

Причиной того, что снежный покров не устанавливается, являются погодные изменения: из-за нулевой средней температуры снег просто не успевает задержаться. Даже в горах снежный покров ниже нормы - сейчас он около 12 сантиметров.

Синоптики прогнозируют, что постоянный снежный покров установится в Кузбассе во второй половине ноября.