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НовостиОбщество9 ноября 2022 5:12

«Очередь в кабинет километр!»: кемеровчане возмущены нехваткой врачей-специалистов

С 7 ноября на цифровой платформе «Кузбасс-Онлайн» появилось сразу три сообщения, в которых горожане жалуются на огромные очереди в разных больницах и поликлиниках города
Полина ГАНИЧКИНА
Кемеровчане жалуются на нехватку врачей-специалистов

Кемеровчане жалуются на нехватку врачей-специалистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наведите порядок в Кировской стоматологии. Почти месяц ждала, чтобы полечить зуб по ОМС. Потом позвонили, что заболела врач. Мне что делать, снова еще ждать месяц запись к другому врачу? Почему такое наплевательское отношение к пациентам? - написала жительница города в адрес ГАУЗ КГКСП № 2.

В сообщении от 8 ноября, другая кемеровчанка возмущена тем, что в Кемеровской поликлинике № 1 на проспекте Ленинградском работает один офтальмолог - причем принимает «и по записи, и по диспансеризации, и просто […] без очереди». К слову, девушка не только жалуется на очередь, но и переживает за врача: почему он должен разрываться и принимать людей больше, чем должен?

В студенческой поликлинике девушки ожидают очереди на УЗИ по 2-3 часа - такая ситуация тоже описана в жалобе на «Кузбасс-Онлайн».

Все три сообщения приняты в работу, о результатах сообщат в течение 14 дней.