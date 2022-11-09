«Очередь в кабинет километр!»: кемеровчане возмущены нехваткой врачей-специалистов

Кемеровчане жалуются на нехватку врачей-специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наведите порядок в Кировской стоматологии. Почти месяц ждала, чтобы полечить зуб по ОМС. Потом позвонили, что заболела врач. Мне что делать, снова еще ждать месяц запись к другому врачу? Почему такое наплевательское отношение к пациентам? - написала жительница города в адрес ГАУЗ КГКСП № 2.

В сообщении от 8 ноября, другая кемеровчанка возмущена тем, что в Кемеровской поликлинике № 1 на проспекте Ленинградском работает один офтальмолог - причем принимает «и по записи, и по диспансеризации, и просто […] без очереди». К слову, девушка не только жалуется на очередь, но и переживает за врача: почему он должен разрываться и принимать людей больше, чем должен?

В студенческой поликлинике девушки ожидают очереди на УЗИ по 2-3 часа - такая ситуация тоже описана в жалобе на «Кузбасс-Онлайн».

Все три сообщения приняты в работу, о результатах сообщат в течение 14 дней.