В ГИБДД Кузбасса предупредили водителей о дождях и мокром снеге

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с этим ГИБДД Кузбасса призвала автовладельцев к осторожности на дорогах.

В ведомстве посоветовали водителям при ухудшении погодных условий отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Безопаснее будет воспользоваться услугами официальных пассажироперевозчиков.

Тем, кому сесть за руль необходимо, стоит быть более внимательным.

- Пришла пора сменить стиль вождения на более спокойный - ниже скорость, меньше маневров, больше боковой интервал и дистанция, - посоветовали в ГИБДД Кузбасса.