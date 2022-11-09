В ГИБДД Кузбасса предупредили водителей о дождях и мокром снеге

Фото: архив "КП"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с этим ГИБДД Кузбасса призвала автовладельцев к осторожности на дорогах.
В ведомстве посоветовали водителям при ухудшении погодных условий отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Безопаснее будет воспользоваться услугами официальных пассажироперевозчиков.
Тем, кому сесть за руль необходимо, стоит быть более внимательным.
- Пришла пора сменить стиль вождения на более спокойный - ниже скорость, меньше маневров, больше боковой интервал и дистанция, - посоветовали в ГИБДД Кузбасса.