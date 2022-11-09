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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:56

В Кемерове машина почти упала в обрыв на проспекте Притомском

Полина ГАНИЧКИНА
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Кемерово»

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Кемерово»

Фото странного ДТП появилось в соцсетях: на проспекте Притомском в Кемерове легковой автомобиль практически сорвался с дороги.

В комментариях к посту мнения разделились: одна часть комментаторов возмущена отсутствием ограждений и бордюров, другая считает, что дорога хорошо просматривается и вина лежит исключительно на неосторожном водителе.

К слову, для жителей города этот участок пока остается неизведанным: совсем недавно в связи с постройкой Ледового Дворца «Кузбасс» территория вдоль Притомского была облагорожена, прокладываются новые дороги, в том числе и «дублер Притомского», поэтому для некоторых водителей новые места могут преподнести сюрпризы.