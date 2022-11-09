МегаФон улучшил связь для туристов в Шерегеше

Фото: пресс-служба МегаФона

Компания МегаФон к началу зимнего сезона установила на горнолыжном курорте «Шерегеш» новые базовые станции, расширила покрытие сети и повысила скорость мобильного интернета.

Объекты связи появились в самых востребованных локациях - на выкате сектора Е и в районе апарт-комплексов вблизи Сектора А. Туристам доступны современные технологии голосовых вызовов, в том числе VoLTE, а также мобильный интернет до 70 Мбит⁄с. Улучшение качества сети 4G позволит без проблем пользоваться всеми цифровыми сервисами: оплачивать ски-пассы или прокат онлайн, вести прямые эфиры или пересылать тяжелые файлы, отдыхать вечером в шале за просмотром фильмов или работать удаленно.

- Новые базовые станции дополнили действующую телеком-инфраструктуру МегаФона в Шерегеше - мобильные технологии мы развиваем на курорте с 2005 года. Сегодня наше оборудование поддерживает здесь работу всех стандартов связи, что позволяет одновременно обслуживать тысячи туристов на горнолыжных трассах, в гостиничных комплексах, в самом поселке, а в случае чрезвычайных ситуаций вызывать поисково-спасательный отряд, - рассказал директор МегаФона в Кузбассе Александр Малов, подчеркнув, что с каждым сезоном число абонентов компании в Шерегеше увеличивается в 1,5 раза.

Пик нагрузки на сеть обычно фиксируется на горнолыжном курорте перед Новым годом - объем мобильных данных увеличивается почти вдвое. Традиционно, больше половины отдыхающих в Шерегеше – сибиряки, из них 32% кузбасские райдеры. Следом идут жители Москвы и Санкт-Петербурга (24%). Самая «качающая» базовая станция в Шерегеше – «Зеленая». Она построена на высоте свыше 1300 метров и покрывает не только близлежащие трассы, но и соседние вершины Мустаг, Курган, Утуя.