Здание ресторана «Щегловскъ» в Кемерове продается за 58 млн рублей

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Бывший ресторан «Щегловскъ», располагавшийся на проспекте Октябрьском, 42А, закрылся шесть лет назад - за это время здание площадью 1160 квадратных метров то пустовало, то привлекало в арендаторы сетевые магазины.

Однако недавно на площадке популярного интернет-ресурса появилось объявление о его продаже за 58 миллионов рублей.

Отмечается, что недвижимость находится вблизи одной из самых оживленных транспортных развязок города и имеет большие преимущества в плане привлечения жителей в торговых целях.