В Кемерове любитель быстрой езды за два месяца накопил штрафов на сумму более 122 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Иван Макеев

В Кемерове автомобилист за два месяца около 170 раз превысил скоростной режим. Накануне любитель резвой езды попал в поле зрения инспекторов ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Ford Focus во время патрулирования на улице Ворошилова. При проверке документов выяснилось, у 27-летнего водителя имеются неоплаченные штрафы за превышение скорости. И не один-два, а порядка 170! Их мужчина накопил за два месяца. Общая сумма наложенных штрафов составила более 122 тысяч рублей.

Инспекторы ГИБДД вручили злостному нарушителю постановления о наложении административных штрафов. Если автолюбитель не оплатит их вовремя, материалы будут переданы службе судебных приставов для принудительного взыскания.

В ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что все эпизоды с нарушением скоростного режима мужчиной попали в объективы приборов фиксации нарушений ПДД. Всего на данный момент по области установлено 287 таких комплексов.