В филармонии Кузбасса пройдет вечер гитарной музыки Евгения Финкельштейна

В филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова пройдет вечер гитарной музыки Евгения Финкельштейна. Мероприятие состоится во вторник, 6 декабря, в 18.30.

Фото: Максим ФЕДИЧКИН

Евгений Финкельштейн - выдающийся российский гитарист, лауреат международных конкурсов, профессор Академии им. Маймонида (Москва). Его выступления отличает необыкновенная красота звука, тонкость и выразительная сила, изысканность репертуара. Евгений выступает с сольными концертами в таких залах как Концертхаус в Вене, Гастайг в Мюнхене, Мадридская королевская консерватория, Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской государственной консерватории, Большой зал Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, филармонии Санкт-Петербурга, Холивэл музикхолл в Оксфорде, Московский Международный Дом Музыки .

Евгений Финкельштейн регулярно выступает вместе с Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы».

Немецкое музыкальное издательство «Акустик Музик рекордс» выпустило пять дисков Евгения Финкельштейна.

Записи Евгения Финкельштейна звучат на радиостанции «Орфей», Баварском радио и телевидении, радиостанции «Культура», телеканале «Культура», Радио России, федеральном телевидении Южной Кореи, радио «Сити FM». В

В настоящее время Евгений Финкельштейн выступает с концертами по России, Германии, Франции, Чехии, Великобритании, Австрии, Испании, Южной Корее, Кипре, Китае, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси, и другим странам.

С программой концерта можно ознакомиться на сайте филармонии.

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