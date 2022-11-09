Полицейские поймали автоугонщика, который «заблудился» и вместо Челябинска приехал в Кузбасс

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Кузбасские полицейские помогли задержать преступника, который угнал автомобиль в Новосибирске и пытался скрыться на нем в нашем регионе. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу получили сообщение от коллег, что в сторону села Журавлево движется автомобиль Toyota Vitz, который был украден в Новосибирске. Инспекторы прибыли на границу между двумя регионами и задержали угонщика. 36-летнего водителя попросили предъявить документы на машину. Этого он сделать не смог, а потом и вовсе сообщил, что ключи нашел в салоне, а сам едет в Челябинск, но по дороге заблудился.

Полицейские задержали мужчину и передали его, а также угнанный автомобиль сотрудникам в Новосибирск.