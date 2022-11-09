«Эхо барокко» прозвучит в филармонии Кузбасса

Фото: Максим ФЕДИЧКИН

В четверг, 1 декабря, в 18.30 в филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится концерт «Эхо барокко».

Камерный оркестр вместе с дирижером Наталией Клименко приглашает окунуться в волшебный мир барокко. Стиль барокко зародился в начале XVII века в Риме. Он молниеносно распространился по всей Европе. Этому стилю характерны витиеватые орнаменты, сочные цвета, а также элементы помпезности, которые вызывают особое чувство почтения. Барокко повлияло на все виды искусства, включая архитектуру, литературу, живопись, скульптуру, танцы.

В программе:

А. Шнитке Сюита в старинном стиле

И.Г. Шмельцер Школа фехтования

П. Локателли Кончерто гроссо opus 1 №8

Г.Ф. Гендель Кончерто гроссо opus 6 №8

Исполнители:

Камерный оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Дмитрий Ганин

Дирижер Наталия Клименко

Музыковед Анастасия Скулкова

12+