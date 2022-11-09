«Эхо барокко» прозвучит в филармонии Кузбасса

Фото: Максим ФЕДИЧКИН
В четверг, 1 декабря, в 18.30 в филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится концерт «Эхо барокко».
Камерный оркестр вместе с дирижером Наталией Клименко приглашает окунуться в волшебный мир барокко. Стиль барокко зародился в начале XVII века в Риме. Он молниеносно распространился по всей Европе. Этому стилю характерны витиеватые орнаменты, сочные цвета, а также элементы помпезности, которые вызывают особое чувство почтения. Барокко повлияло на все виды искусства, включая архитектуру, литературу, живопись, скульптуру, танцы.
В программе:
А. Шнитке Сюита в старинном стиле
И.Г. Шмельцер Школа фехтования
П. Локателли Кончерто гроссо opus 1 №8
Г.Ф. Гендель Кончерто гроссо opus 6 №8
Исполнители:
Камерный оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер Дмитрий Ганин
Дирижер Наталия Клименко
Музыковед Анастасия Скулкова
12+