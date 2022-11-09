Новый рекорд: в Кузбассе впервые в истории собрали больше 1,7 миллиона тонн зерна

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В этом году им удалось установить исторический рекорд и собрать 1 миллион 739 тысяч тонн зерна.

Губернатор Кузбасса торжественно заявил, что результаты работников сельскохозяйственного комплекса в полной мере считаются подвигом - особенно во время западных санкций - так как обеспечивают регион запасом хлеба и продовольствия в целом.

Также Сергей Цивилев подчеркнул, что в Кузбассе планируется и дальше активно развивать сельскохозяйственную политику, чтобы регион был максимально устойчив к изменениям экономических и политических условий и обеспечивал спокойную жизнь жителям области.

Заслуженным работникам отрасли были вручены почетные награды.