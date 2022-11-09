Евгений Соколовский: композитор, пианист, виртуоз - в филармонии Кузбасса

Во вторник, 29 ноября в 18.30 в филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова пройдет концерт Евгения Соколовского.

Евгений Соколовский - многократный лауреат международных фортепианных конкурсов и фестивалей. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Член Российского Музыкального Союза и Российского Авторского Общества.

Фортепианная музыка нового времени легко выходит за рамки привычного восприятия, в ней звуки рояля соединяются с мощными, эмоциональными, современными аранжировками, создающими настоящую электронную симфонию и буйство чувств.

Фото: филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

Исключительное сочетание ностальгии, триумфа добра, водоворот самой жизни и ее перипетии. Это шоу музыки, эмоций и света, соединяющее в себе классическую виртуозную школу, современные технологии и искрометный темпераментный артистизм. Его произведения звучат на различных конкурсах в исполнении молодого поколения и пользуются неизменной популярностью победителей. Именно поэтому Евгений Соколовский является классиком современности.

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