Из федерального бюджета выделено более 21 млрд рублей на строительство обхода Кемерова

Фото: пресс-служба АПК

На строительство северо-западного обхода Кемерова из федерального бюджета поступит 21,2 млрд рублей. Об этом сообщили пресс-служба АПК.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, в 2022 году на возведение автомобильной дороги будет направлено более 2,2 млрд рублей, в 2023-м - более 3,8 млрд, а в 2024-м - более 15 млрд.

Напомним, что строительство обхода вошло в Программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

- Все работы должны быть завершены до осени 2024 года. Основную их часть планируется закончить уже весной 2024-го. А завершающие этапы, такие как укладка асфальтобетонного покрытия и благоустройство, проведут летом. Стоимость объекта 53,7 млрд рублей, в том числе 21,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета, - рассказал Сергей Цивилев.

Северо-западный обход Кемерова начали строить за счет региональных средств. На данный момент уже завершено обустройство технологической дороги, также продолжаются работы по строительству моста через реку Томь.