В Кемерове прошел Межрегиональный форум креативных индустрий и туризма «Узоры Кузбасса»

Фото: пресс-служба АПК

В Кемерове в рамках проекта «Узоры Кузбасса» пошел Межрегиональный форум креативных индустрий и туризма. В Государственной библиотеке Кузбасса им. В.Ф. Федорова состоялись финалы конкурса культурных кодов «Узоры Кузбасса» и «Ремесло в Узорах Кузбасса».

На мероприятии были презентованы проекты мастеров-ремесленников и новые культурно-исторические туристические маршруты, которые позволят по-новому узнать Кузбасс и популяризировать его культуру и традиции.

Напомним, что комплексный пилотный проект «Узоры Кузбасса» — культурные коды, креативные индустрии и туризм», организованный при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, стартовал в июне этого года. Его цель - развитие локального креативного туризма и творческих территорий. Над проектом работала команда организаторов и экспертов из 13-ти регионов страны. Участникам удалось разработать алгоритм развития межведомственного сотрудничества. Образованы творческие сообщества мастеров, ремесленников и туристического бизнеса, созданы новые рабочие места и креативные локации. Кроме того, в рамках проекта были организованы и первые экскурсионные программы: «Живая Глина» в Юрге, «От мастера к мастеру» в пгт Верх-Чебула, «Маршрут энтузиастов» в Новокузнецке.