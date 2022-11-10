В Кузбассе мужчина убил таксиста, чтобы не платить за поездку

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

В Таштаголе будут судить 20-летнего молодого человека, который убил водителя такси. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В марте этого года прохожие обнаружили на улице тело мужчины. Правоохранители выяснили, что погибшим был 56-летний горожанин, работавший водителем такси. Мужчина прибыл на улицу по вызову, при этом автомобиля на месте преступления не было. Вскоре удалось задержать преступника. Им оказался 20-летний парень. Он признался, что убил таксиста, так как не смог расплатиться за проезд. В машине молодой человек нашел документы и телефон, с помощью которого через банковское приложение украл 19 тысяч рублей.

На 20-летнего мужчину завели уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе убийство, кража, неправомерное завладение автомобилем. Обвиняемый со следствием сотрудничал. В счет возмещение ущерба на его банковский счет был наложен арест.

Сейчас уголовное дело передано в суд.