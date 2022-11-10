В Кемерове врачи спасли мужчину, который едва не умер из-за самодельной ватной палочки

Фото: телеграм-канал ККБСМП Подгорбунского

В Кемерове врачи спасли мужчину, который едва не умер в результате обычной гигиенической процедуры. О случае рассказали в ККБСМП Подгорбунского, куда поступил пожилой пациент.

Горожанин экстренно обратился в больницу с одышкой и затрудненным дыханием. Как оказалось, мужчина каждый день смазывал дыхательные пути маслом при помощи самодельной ватной палочки - такую процедуру он выполнял более 20 лет подряд после того, как ему была удалена опухоль. Однако в этот раза палочка сломалась, и ее часть осталась внутри.

Медики оперативно выполнили необходимые обследования и взяли анализы, после чего удалили пациенту инородное тело - оно достигало 8 см в длину.

Фото: телеграм-канал ККБСМП Подгорбунского

- Инородное тело бронха обнаружили и извлекли из дыхательных путей при проведении видеобронхоскопии под местной анестезией. Кроме этого, пациенту выполнили дополнительную санацию трахебронхиального дерева, чтобы устранить начавшиеся гнойные осложнения, - рассказал заведующий эндоскопическим отделением № 1 Павел Фролов.

Сейчас мужчину уже выписали из больницы.

Врачи отметили, что ежегодно в отделение обращаются порядка 70 пациентов с подозрением на инородное тело, у 30 из них диагноз подтверждается. Правда обычно инородное тело извлекают из пищеварительного тракта и только в 1-2 случаях из дыхательных путей.