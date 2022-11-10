Глава Кузбасса принял участие в заседании Попечительского совета Российского военно-исторического общества

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса принял участие в заседании Попечительского совета Российского военно-исторического общества. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Глава региона сообщил об открытии в Кемерове Мемориала Воину-Освободителю, прототипом для которого стал кузбассовец Николай Масалов. Памятник был установлен рядом с Президентским кадетским училищем, которое было построено ранее по решению Владимира Путина.

Также губернатор рассказал о проектах РВИО, которые реализуются в регионе. В частности, в этом году в Новокузнецке и Кемерове были установлены стелы «Городов трудовой доблести». В Новокузнецке также был заложен комплекс с парком и памятником Защитникам Донбасса.

По словам Сергея Цивилева, за основу военно-патриотического воспитания в регионе взяли программу Президентского кадетского училища. Школам региона присвоены имена Героев Советского Союза, а с этого года все образовательные учреждения работают по программе, включающей патриотическое воспитание.