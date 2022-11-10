Стала известна дата открытия стелы «Город трудовой доблести» в Кемерове

Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Кемерове запланировано на 23 ноября. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе заседания Попечительского совета Российского военно-исторического общества.

Стела установлена в парке Жукова ближе к Университетскому мосту Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

- Решением Владимира Путина Кемерову и Новокузнецку при поддержке Российского военно-исторического общества присвоены звания «Городов трудовой доблести», в городах установили одноименные почетному званию стелы. 10 сентября стела была открыта в Новокузнецке, 23 ноября открывается в городе Кемерово, - сказал глава Кузбасса.

Напомним, что в Кемерове стела установлена в реконструированном парке Жукова. Ее высота - 28 метров. В основании конструкции расположена пятиконечная звезда, которая символизирует Орден Великой Отечественной войны. В вершинах звезды - бетонные пилоны с фотографиями, демонстрирующими вклад кемеровчан в достижение Великой Победы.