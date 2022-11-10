В Кемерове инспекторы ГИБДД будут искать нетрезвых водителей

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В пятницу, 11 ноября, в Кемерове пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Рейды будут проводиться во всех районах города. Уже были устранены от управления более 1400 автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом виде либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В ведомстве напомнили, что за данное нарушение полагается административный штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Для водителей, которые не первый раз привлекаются к ответственности за «пьяную» езду, есть уголовная статья - 264.1 УК РФ.

- Нетрезвый водитель - это угроза для жизни и здоровья граждан, поэтому призываем горожан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону 52-29-65, с мобильного телефона 112 или 02, - сказал заместитель начальника ОГИБДД по Кемерову Сергей Белов.