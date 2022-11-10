В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на кузбасской трассе

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Белово - Гурьевск. Накануне в соцсетях были опубликованы снимки с места аварии.

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД Кузбасса

В ведомстве отметили, что дорожное происшествие случилось 5 ноября на территории Гурьевского муниципального округа. Около четырех утра водитель «Тойта Раум» съехал на обочину и врезался в опору освещения. 29-летний мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм он умер на месте.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным ГИБДД Кузбасса, с начала года в регионе произошло 34 смертельных аварии, участники которых не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате этих ДТП 46 человек погибли, 23 травмированы.