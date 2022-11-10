Органный мост длиною в вечность: в Кузбасской филармонии пройдет органный концерт

Фото: филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

Впервые в филармонии Кузбасса перекинут органный мост через вечность сразу три органиста! Мероприятие пройдет 9 декабря, в пятницу, в 18.30.

Профессор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Наталья Багинская встретится на сцене органного зала со своими бывшими студентами Виктором Ушаковым и Еленой Шевченко и вместе с ними создаст настоящую музыкальную феерию.

Вы услышите каждого артиста в отдельности и, конечно, они порадуют оригинальными ансамблями. Им помогут в этом солисты филармонии Елена Корчуганова (колоратурное сопрано) и Евгений Дмитриев (бас).

Исполнители:

Наталья Багинская, профессор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки (орган),

Виктор Ушаков (орган),

Елена Шевченко (орган) ,

Елена Корчуганова (колоратурное сопрано),

Евгений Дмитриев (бас).

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