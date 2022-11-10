За год почти 400 жительниц Кузбасса стали мамами, благодаря процедуре ЭКО

Фото: Минздрав Кузбасса.

В 2021 году 395 женщин в Кузбассе стали мамами, благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Для семейных пар, которые не могут иметь детей, ЭКО проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. В 2020 году, благодаря процедуре ЭКО, мамами стали 366 женщин (родились 476 детей), в 2021 - 395 (на свет появились 469 малышей).

В этом году по ОМС ЭКО могут получить 1100 жительниц Кузбасса. Квоты распределены между шестью медицинскими учреждениями: Перинатальные центры в Новокузнецке и Кемерове, медицинский консультативный центр «Медика», медицинский центр «Красная горка», медицинский центр «Эксперт» и «Медиа-сервис».