В Кузбассе 18-летний парень отправится в колонию за смерть ребенка в ДТП

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе вынесен приговор 18-летнему молодому человеку, который насмерть сбил ребенка. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в сентябре 2021 года в Белове. Утром парень, которому тогда было 17 лет, сел за руль пьяным и сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. В итоге суд признал беловчанина виновным и назначил 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.