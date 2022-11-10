В Кемерове ввели ограничение для движения большегрузов из-за снегопадов

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 10 ноября в Кемерове ввели зимние ограничения для движения большегрузов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, движение фур запрещено во время сильных снегопадов с 06:30 до 09:00 и с 16:00 до 21:00. Ограничение касается транспортных средств массой 15 тонн и более и длиной от 10 метров. При этом постановление не распространяется на автомобили экстренных служб, спецтехнику, транспортные средства, перевозящие социально значимые группы товаров, технику и материалы для аварийно-восстановительных и ремонтных работ на участке прекращения движений.

На въездах в город определены места для стоянки транзитного транспорта.